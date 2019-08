Am vergangenen Samstag kam es in Berlin Marzahn zu einem transfeindlichen Übergriff durch eine Gruppe von „unbekannten Männern“. Der 18-jährige Begleiter des Trasmannes wurde dabei auf den Boden geworfen uns sein Kopf mit Fußtritten attackiert. Der Staatsschutz ermittelt.

Nach Zeugenaussagen waren gegen 16.30 Uhr eine 21-jährige Transperson in Begleitung eines 18-Jährigen und einer 15-Jährigen auf der Allee der Kosmonauten zu einem Kurz- und Gebrauchswarengeschäft unterwegs. Auf dem Weg dorthin trafen sie auf zwei unbekannte jugendliche oder heranwachsende Männer, mit denen sie in einen verbalen Streit gerieten.

Auf einmal waren sie zu viert

Im Verlauf des Streites beleidigten die beiden den 21-jährigen Transmann wiederholt homophob. Nachdem der Beleidigte und seine Begleiter das Geschäft wieder verlassen hatten und sich zu einer nahe gelegenen Bushaltestelle begaben, trafen sie dort erneut auf die beiden Unbekannten. Diese waren in Begleitung von zwei weiteren unbekannten Männern, so dass die feindselige Gruppe nun zu viert war.

Erneute Provokationen gegen die Transperson ignorierte diese, sodass sich drei der Vierergruppe auf den 18-Jährigen stürzten und diesen zu Boden schlugen. Dort sollen sie auch wiederholt gegen den Kopf des Niedergeschlagenen getreten haben. Als der 21-Jährige die Polizei alarmierte, flüchtete das Quartett unerkannt.

Ein junger Mann und eine 15-Jährige mussten ins Krankenhaus gebracht werden

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 18-Jährigen zunächst am Ort, brachten ihn jedoch anschließend zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Auch die 15-Jährige wurde durch Sanitäter zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht, da sie deutlich unter Schock stand.

In Berlin kommt es immer öfter zu trans- und homophoben Übergriffen. Die Täter kommen dabei sehr oft aus der Gruppe „südländisch aussehender Männer“, treten oft in Gruppen auf und werden dann meistens politisch korrekt einfach „Gruppe Jugendlicher und junger Männer“ genannt.

