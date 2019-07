(David Berger) Kaum ist das neue EU-Parlament vollständig, zeigt sich, was sich die Europäer dort hingewählt haben. Die Grünen im EU-Parlament (EFA) ließen heute mit Magid Magid einen ihrer Politiker auftreten, der die Anwesenden mit dem arabisch-muslimischen „Salam“ begrüßte und den italienischen Innenminister Salvini aufs Gröbste beleidige. Salvini sei ein Feigling, weil es sich einfach emotionslos wegdrehe, wenn Kinder im Mittelmeer ertränken.

Zunächst grüßte er die Anwesenden in arabischer Sprache, obwohl er selbst aus Somalia kommt. Daher ist davon auszugehen, dass der Gruß eine muslimische Konnotation hat.

„Die Zukunft Europas wird von Mut oder Feigheit bestimmt sein. Und Feiglinge wie Matteo Salvini werden auf der Verliererseite stehen. Diejenigen, die Mut in ihren Herzen haben, werden gewinnen.“ sagte er unter dem Applaus der Mehrheit des Parlaments und den Buh-Rufen der „Rechtspopulisten“.

Salvini ist dafür bekannt, dass er sich energisch gegen eine Islamisierung und Rechristianisierung Europas einsetzt.

Our MEP @MagicMagid has a clear message to #Salvini and his supporters:

"The future of Europe will be defined by courage or cowardice. And cowards like Matteo Salvini will be on the losing side. Those who have courage in their hearts will win."#refugees #migration pic.twitter.com/tceriv4uXP

— Greens/EFA in the EU Parliament (@GreensEFA) July 18, 2019