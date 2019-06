Am 1.6.2019 fand das „Ashurafest“ in Bonn statt. Ein Islamischer Trauermarsch bei dem sich Erwachsene (und auch ein Kind!) so heftig auf die Brust schlagen, sodass große, nicht übersehbare blaue Flecken entstehen. Allein die Tatsache dass das an einem Sonntag Nachmittag in der Bonner Innenstadt passiert, sollte jedem zu denken geben der „den großen Austausch“ immer belächelt hat.

Lisa Licentia war dabei:

Hier geht es zu dem Youtube-Kanal der jungen Aktivistin: YOUTUBE.

Hier eine kürzere Version, in der das Kind gut zu sehen ist: