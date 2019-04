Unser Foto der Woche ist ein Fundstück von Facebook: Hunderte junger polnischer Männer haben – so die Informationen auf Facebook – am 7. April in Warschau öffentlich auf Knien den Rosenkranz für ein christliches Polen und Europa gebetet.

Auf Facebook schreibt einer der Teilnehmer: „Als Antwort auf die Muslime, die auf den Straßen von Paris beten, bieten diese engagierten polnischen Männer den Rosenkranz“

Bereits 2017, am 7. Oktober, hatten Millionen von Polen an der polnischen Grenze den Rosenkranz gebetet, um so ein Zeichen gegen die Gefahr der Islamisierung ihres Landes zu setzen.

