(David Berger) Auf der Münchner Sicherheitskonferenz zeigte sich Annalena Baerbock „lucky“, dass die Polen nach dem Zweiten Weltkrieg die Demokratie nach Deutschland gebracht haben. Ein neues Highlight unserer Kakistokratie und einer ihrer wichtigsten Protagonistinnen:

Bei ihrer historischen Grundbildung?

Florian Warweg dazu: Es gab mit dem 2. Polnisches Korps, welches 1943 im heutigen Irak aufgestellt wurde, durchaus ein militärisches Element, welches auf Seiten der Briten im 2. WK kämpfte und dem auch einen wichtiger Anteil bei den Schlachten um Monte Casino 1944 zugeschrieben wird. Aber selbst wenn die AM darauf abzielte – angesichts ihrer „Panzer im 19. Jahrhundert“ Aussagen scheint ihr historisch-militärischer Wissensstand generell ziemlich beschränkt – wäre das keine reale Grundlage für die von ihr getätigte Aussage, was den Aspekt „Demokratie in mein Land gebracht“ angeht. Aber vielleicht erklärt sich die Ministerin dazu ja noch näher…

Die lange Liste der Peinlichkeiten, mit denen Baerbock es geschafft hat, dass die ganze Welt über uns lacht, hat nun einen weiteren Punkt erreicht. Bleibt jetzt nur die Frage: Wird Baerbock auch unter Merz und in seiner schwarzgrünen Koalition Außerministerin bleiben?