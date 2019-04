(Epoch Times) Keine vier Jahre ist es her, da trug die 27-Jährige aus Niedersachsen Burka. Mit einer Kalaschnikow bewaffnet zwang sie nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft irakische Frauen in Mossul und Falludscha, sich nach den Regeln der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu kleiden. Außerdem soll W. auch durch Unterlassen an einem von der Bundesanwaltschaft als Kriegsverbrechen eingestuften Mord beteiligt gewesen sein.