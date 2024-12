U8 in Berlin: David alleine im Jubel über Islamisten

(David Berger) Berlin, Sonntag 8.12.24, 12.30 – Auf dem Heimweg von der festlichen Messe zum Hochfest der Immaculata in St. Afra (Wedding) in der berüchtigten U8 in Richtung Kotti. Schon bei der nächsten Station stürmt eine enorme Menge junger Männer die U-Bahn.

Die Polizei würde sagen „südländisches Aussehen“, meine Tante, die noch in der alten Welt zuhause ist, zu dem Rest „praktisch keine Deutschen“.

Innerhalb von Sekunden sehe ich mich zwischen laut arabisch schreiende und jubelnde Männer und Jungs eingezwängt.

Und weil mich meine Leser nicht nur in der Kirche, sondern auch in der U-Bahn sozusagen immer begleiten, greife natürlich zu meinem Mobiltelefon. Dabei entstehen diese Aufnahmen:

„Heute haben wir unseren Traum verwirklicht“

Allahu akbar-Kriegsgeschrei

Und so sah es gestern in Essen aus:

Jetzt ziehen tausende #Syrer, plötzlich unkontrolliert durch die Fußgängerzone Richtung Weihnachtsmarkt, ohne Begleitung durch die #Polizei, Stimmung wird aggressiver, laute Allahu Akbar-Rufe und immer wieder Schüsse aus Pistolen in die Luft! #Assad #syrien #syria pic.twitter.com/OybyzB83nW — Frank Schneider (@chefreporterNRW) December 8, 2024

Frieden durch Islamisten?

Ich kann nicht verhehlen, dass mich die Begeisterung der jungen Männer und die in Tränen endende Ansprache des Syrers ebenso fasziniert hat, wie mich die Situation in der U-Bahn schockiert hat. Nach den Palästinenserdemos. u.a. auch in der U-Bahn, hat sich mir die Frage aufgedrängt: Wie lange wird es dauern, bis diese Jubelschreie in Hassrufe gegen Israel ausarten? Und: Haben diese jungen Männer überhaupt begriffen, was und wen sie da feiern?

Laila Mirzo, Chefredakteurin bei der „Jüdischen Rundschau“ hat fast zeitgleich zu meinem Erlebnis auf Facebook dazu geschrieben:

„Wer heute den Sieg der „Rebellen“ in Syrien feiert, der hat nichts verstanden.

Der Massenmörder Baschar al-Assad ist gestürzt, eine Machtübernahme der Islamisten wird den Menschen aber keinen Frieden bringen.

HTS (Hayat Tahrir al-Sham) ist ein Ableger von Al-Qaida, ihre Mitglieder sind Dschihadisten, die einen islamischen Gottesstaat gründen wollen.

Der Name „Tahrir al-Sham“ bedeutet „Komitee zur Befreiung der Levante“. Al-Sham ist nicht nur der Name der syrischen Hauptstadt Damaskus, sondern steht für das Territorium eines Großsyriens, das die gesamte Levante umfasst. Dazu gehören die Gebiete der heutigen Staaten Syrien, Libanon, Jordanien, des Gazastreifens, der „palästinensischen“ Autonomiegebiete und auch Israel.

Die HTS hat sich jetzt Syrien geholt und sie werden nach einer Zeit der Konsolidierung mit großer Sicherheit über den Golan nach Israel einfallen wollen. Bleibt auch die große Frage, WARUM Moskau und Teheran ihren Komplizen Assad so schnell fallen gelassen haben…“

Der brutale Islam Mohammeds wird in Syrien Einzug halten

Noch deutlicher wird der Islamkritiker Kian Kermanshahi:

„Was jetzt kommt, wird alles übertreffen, was das Assad Regime ihren eigenen Bürgern angetan hat. Der brutale Islam Mohammeds wird in Syrien Einzug halten. Jihadis aus der ganzen Welt werden nach Syrien ziehen, um ihren Traum von einem „echten Gottesstaat“ auszuleben. Es wird ein Disneyland der verrücktesten sunnitischen Sekten werden. Das alles wird auf Kosten der anderen Religionsgemeinschaften geschehen, die entweder gezwungen werden, Muslime zu werden oder schlichtweg ermordet werden.

Die Schiiten werden wahrscheinlich komplett ausgelöscht werden, so wie Muslime jetzt in Bangladesch die Hindus ausrotten. Eine gigantische Flüchtlingswelle steht dem Westen bevor und leider wird uns diese Welle härter treffen, als irgendein anderer Staat im Westen. Spätestens jetzt müssen wir eine komplett neue Position zur islamischen Welt einnehmen und uns abschotten, so schnell es geht, bevor uns der globale Jihad mit voller Wucht trifft.“

Zeit für die Rückreise?

Zunächst scheint es sich mich als überzeugten Demokraten, der sich der Gewaltosigkeit verpflichtet fühlt, unmöglich „wenn man die gewaltsame Beseitigung eines Regimes, über dessen Bewertung man sich zunächst einmal nicht streiten muss, durch ehemalige und aktuelle Terroristen begrüßt, schon weil Terroristen nicht unbedingt den Lebenslauf mit sich bringen, der ihnen zu einer Anstellung in demokratischen Institutionen verhilft.“ (Quelle)

Natürlich kommen auch Erinnerungen hoch: Feiern diese jungen Männer da nicht den Sieg derer, die einst als ISIS oder Daesh dadurch bekannt wurden, dass sie Frauen öffentlich steinigten, Christen meuchelten und homosexuelle Männer unter dem Ruf „Allahu akbar“ von Hochhausdächern in den Tod stürzten?

Und auch die Frage, ob jetzt für die tausenden an Syrern, die gestern nicht nur in Berlin die „Befreiung“ Syriens durch die Islamisten feierten, nun eigentlich das wichtigste Ziel nicht die Rückkehr nach Syrien sein müsste. Aufbauen helfen, um den streng sunnitischen Gottesstaat einen würdigen Rahmen zu geben! Platz wird es dort auf jeden Fall für sie geben, denn hunderttausende Christen und andere Minderheiten flüchten nun aus Syrien. Und wir brauchen Platz für neue Flüchtlinge: Denn durch die Kriegstreiberei, v.a. des deep state, stehen derzeit Millionen in den Startlöchern nach Europa…

Sollten sie aber dennoch bleiben und die jetzt aus Syrien Flüchtenden dazukommen, wird der Bürgerkrieg hier auf unseren Straßen und natürlich auch in der U8 weitergehen – Volltreffer für den „great reset“, dessen wichtigstes Ziel derzeit die totale Destabilisierung Europas ist.

