10 Tote, 35 Verletzte: IS-Terror in New Orleans

In New Orleans – in den Südstaaten der USA – ist am heutigen 1. Januar 2024 ein größeres Fahrzeug kurz nach Mitternacht in eine Menschenmenge gefahren, die im Ausgehviertel French Quarter in Feierlaune war.

Der US-Nachrichtensender CNN berichtete, der Fahrer habe eine Flagge der islamistischen Terrororganisation IS bei sich gehabt.

Zehn Menschen wurden ermordet, mindestens 33 Personen verletzt. Polizisten erschossen den Attentäter in Notwehr.

FBI: Terroranschlag!

Die Bürgermeisterin von New Orleans, LaToya Cantrell, erklärte auf einer Pressekonferenz, ihre Stadt sei Ziel eines „Terroranschlags“ gewesen. Einige Zeit später stufte auch das FBI die Tat als „Terrorakt“ ein, nachdem es der Bürgermeisterin zuvor direkt widersprochen hatte. Das Weiße Haus sprach inzwischen von einem „entsetzlichen“ Angriff.

Sodann wurde am Tatort ein möglicher Sprengsatz gefunden, der nun untersucht wird.

Erstveröffentlichung: Christliches Forum.