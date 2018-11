Das wohl beste Video aus dem Polnischen Unabhängigkeitstag-Marsch: 300 000 polnische Konservative, Nationalisten und Patrioten versammeln sich auf den Straßen von Warschau zu einem gemeinsamen Marsch:

Probably the best video from the Polish #IndependenceDayMarch.

300 000 Polish conservatives, nationalists and patriots gathering on the streets of Warsaw for joint march.

The tradition to light flares comes from football stadiums and creates an incredible visual effect.#Optics pic.twitter.com/G2LXg0UNpx

— BasedPoland (@BasedPoland) November 12, 2018