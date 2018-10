(David Berger) An der Grenze zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien kommt es derzeit immer wieder zu gewalttätigen Szenen zwischen den Grenzschützern und Hunderten an Flüchtlingen, die sich derzeit in Bosnien aufhalten, aber fest entschlossen sind, nach Kroatien einzudringen, um von dort aus in die reichen Länder der EU weiter zu ziehen.

Besonders betroffen ist die Grenze nahe der bosnischen Stadt Bihac, wo sich immer mehr Immigranten sammeln, um von dort aus in die EU einzufallen. Derzeit befinden sich die beiden AfD-Politiker Roger Beckamp und Matthias Helferich auf dem Weg nach Bihac um sich dort vor Ort ein Bild von der Situation zu machen.

Wohin ist die Reise geplant?

Wohin in der EU wollen die Immigranten nun genau? Die einen nennen Italien, die anderen wissen schon genau, wer sehnsüchtig auf sie wartet

(c) Video: Roger Beckamp/ Facebook

