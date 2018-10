(Gastbeitrag) Am ersten Wochenende im Oktober traf sich die BPE (Bürgerbewegung Pax Europa) in den Räumen der Schwester Hatune-Stiftung um ihr 10 jähriges Jubiläum zu feiern.

Zum Programm gehörten neben einem geselligen Abend bei europäischen und orientalischen Speisen am Grill und frisch gezapftem Bier aus der Region auch eine zweitägige Vortragsveranstaltung. Die BPE hatte andere islamkritische Organisationen und Journalisten und Blogbetreiber eingeladen.

Ziel und Zweck des Treffens war es Wissen und Erfahrungen auszutauschen und die auf Fakten basierende Argumentation zu verbessern und eine erfolgversprechende Strategie der Diskussionsführung zu erarbeiten.

Es ging immer gegen den politischen Islam, nie gegen Menschen

In Monheim, Stuttgart-Feuerbach, Regensburg, München und erfolgreich in Kaufbeuren hat die lange Aufklärungsserie im ganzen Bundesgebiet guten Anklang gefunden. Da es in der Aufklärung immer gegen den politischen Islam und NIE gegen die irregeleiteten Menschen geht was auch der Mainstream bis heute nicht verstanden hat wird es auch zukünftig so weiter gehen.

Mit guten und klaren Aussagen wird in der Öffentlichkeit an Infoständen und Kundgebungen jedem interessiertem Menschen die schon fast faschistische Darstellung des Islam aus dem Koran (Anerkannte Übersetzung von einem Iman) dem Interessierten nahe gebracht.

Viele geblendete die über den auch politischen Islam nicht informiert sind, erscheinen als „Gegendemonstranten“, die dann vor Ort in üblicher Weise grölen und stören. Deren Unwissenheit bei Gesprächsversuchen vor Ort beweist Michael Stürzenberger in zahlreichen, sehr beliebten Videos.

Auch die Richtung des Toilettengangs ist noch vorgeschrieben

In Stuttgart Feuerbach ist wohl eine „Prachtmoschee“ geplant, die mittlerweile nicht mehr ganz so willkommen ist. In Leinfelden-Echterdingen ist es zu einem „Reinfall“ gekommen, da der dortige Moscheebau nicht voran kam.

Interessanterweise wird jetzt immer mehr bekannt, was „ein Moscheebau“ genauer bedeutet. Eine Parallelgesellschaft bildet sich im Umfeld dieser Tempel, welche zeigt, dass dieser Glaube eine allumfassende Ideologie ist. Gut sichtbar daran, wie der Tagesablauf eines Muslim klar durch den Koran, seine Sharia und weitere Texten vorgeschrieben ist. Das Essen in Halal Manier bis hin zur Himmelsrichtung des Toilettengangs sind dort klar formuliert. Islamkonforme Banken, Kleidungsläden, Metzgereien, Buchläden und breit angelegte Islam-Supermärkte sind im Umfeld vieler Moscheen zu finden.

Pax Europa: Pioniere der Islamkritik

Die DITIP mit Ihrem Führer vom Bosporus ist eine der weit verbreiteten Speerspitzen des Islams in der BRD, welche zeitweise und auch wieder aktuell vom Staatsschutz/Verfassungsschutz beobachtet wird. Auch die weiteren Verflechtungen der DITIP mit türkischer Politik und deren Verbreitung in der BRD ist immer wieder im Fokus der Beobachtung. Unklare Spenden, wenn es um den Moscheebau geht, liefern hier wichtige Indizien.

Indizien auch für die Arbeit von „Pax Europa“: gut recherchieren und dann mit gesunder und faktenreicher Kritik vorgehen, war dort stets die Devise. So ist es der BPE gelungen, viele Menschen zu Informieren. Danke dafür und ad multos annos!

