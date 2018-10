(David Berger) Die Bildzeitung suchte mit Bildern nach seinem Namen, der „Focus“ diskutierte ein angebliches RAF-Tattoo auf seiner Hand und kam zum Schuss, dass es von der linksextremen Antifa eingeschleuste Provokateure in Chemnitz nicht gegeben habe: Der viel beschworene und für tonnenweise Bessermenschen-Entsetzen sorgende Hitlergruß-Mann von Chemnitz.

Hitlergruß-Mann von Chemnitz Mitglied der Berliner „Antifa“?

Nun scheint er wieder aufgetaucht zu sein. Und zwar gestern in Berlin bei den Gegendemonstranten, die nicht nur gegen die große, sicher teilweise fragwürdige Patrioten-Demo auf die Straßen gingen, sondern dann auch noch Hetzjagd auf „Rechte“ und Polizisten zu machen. Die Ähnlichkeiten zwischen beiden Personen auf den hier veröffentlichten Screenshots sind auf jeden Fall äußerst frappierend. Entdecken Sie ihn hier bei 1.44? Oder handelt es sich hier um einen anderen, ihm nur ähnlich sehenden Mann?

Vermutungen über linke Provokateure, die Hitlergruß zeigen

Damit scheinen sich die Vermutungen, die bereits vor einigen Wochen JouWatch erhob, weiter zu bestätigen:

„Offenbar soll der AfD-Trauermarsch am Sonnabend in Chemnitz gezielt durch das Zeigen von Hitler-Grüßen sabotiert werden. Im Internet kursieren Aufrufe von linken Aktivisten, die Demonstration durch das verbotene Heben des rechtes Armes zu diskreditieren. Schon bei der vorigen Demo gab es Behauptungen, das „Heil Hitler“ sei von V-Leuten des Verfassungsschutzes und Journalisten gekommen.“

Und „Tag24“ berichtet über einen der Hitlergruß-Zeiger, der offensichtlich bislang nicht verurteilt ist.

Politiker und Medien zeigen sich noch immer entsetzt über Hitlergruß in Chemnitz

Frau Merkel und die ihr hörigen Medien sollten also langsam die künstliche Erregung über die Hitlergrußzeiger in Chemnitz einstellen. Sie haben ja jetzt mit den Sieben Sachsen mit Luftgewehr ohnehin ein neues Lieblingsthema für Empörungserektionen auf dem Schirm.

Detlef Bahlke kommentiert dazu auf Twitter: „Wissen Sie was mir höhere Polizeibeamte zu dieser Thematik sagten? Selbst der einfachste Polizist wisse, dass man so „schmierige Typen“ in der rechten Szene kaum findet. Und weiter, man habe da so seine Anordnungen. Bei einem solchen Erfahrungsaustausch kommt viel zur Sprache.“

