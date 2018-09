Am 27. August 2018 hat Regierungssprecher Steffen Seibert die Ereignisse in Chemnitz mit den folgenden Worten kommentiert: „Solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft, oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin”. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Folgetag in einem Interview überdies erklärt:

“Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab, dass es Hass auf der Straße gab, und das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun”.

Bekanntlich waren diese Aussagen politisch folgenreich.

Inzwischen aber erklären der Chefredakteur der „Freien Presse” in Chemnitz, dessen Journalisten vor Ort waren, die sächsische Generalstaatsanwaltschaft sowie die sächsische Polizei, dass derlei Hetzjagden gar nicht stattgefunden haben.

Bundeskanzlerin soll Videoaufnahmen veröffentlichen, auf die sie sich beruft

Also wäre es hilfreich zu wissen, wessen Aussagen denn stimmen. Am überzeugendsten wäre das geklärt, wenn die Bundeskanzlerin und der Regierungssprecher jene Videoaufnahmen über Chemnitzer Hetzjagden veröffentlichten, die ihnen nach eigener Aussage vorgelegen haben. Falls hingegen eine Veröffentlichung jener Videoaufnahmen unterbleibt, liegt die Vermutung nahe, dass die Bundeskanzlerin und der Regierungssprecher tatsachenwidrig von Hetzjagden gesprochen haben.

Am besten Hamburg (G20) und Chemnitz (Trauermarsch) vergleichen

Im Übrigen wären wir der Bundeskanzlerin und dem Regierungssprecher für eine Klarstellung dazu dankbar, was eine Protestkundgebung von einer „Zusammenrottung” unterscheidet, und auf welche Chemnitzer Ereignisse der letztere Begriff zutreffend anzuwenden ist.

Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang auch eine Auskunft darüber, welche der Hamburger Ereignisse anlässlich des G20-Gipfels zutreffend mit „Zusammenrottung” zu bezeichnen wären. Der Vergleich beider Erläuterungen würde dann Aufschluss darüber geben, ob die Bundeskanzlerin und der Regierungssprecher jeweils die gleichen Beurteilungsmaßstäbe anlegen. Falls Letzteres nicht der Fall wäre, wünschten wir uns eine Begründung dafür.

Ansonsten wird eine parlamentarischen Anfrage nötig werden

Wir bitten somit die Bundeskanzlerin und den Regierungssprecher zum einen um die Veröffentlichung des den beiden vorliegenden Videomaterials über Chemnitzer Hetzjagden, zum anderen um die Erläuterung des von ihnen für Protestdemonstrationen verwendeten Begriffs „Zusammenrottung”.

An der Aufklärung beider Sachverhalte interessierten Bundestagsfraktionen stellen wir anheim, diesen Aufruf gegebenenfalls in die Form einer parlamentarischen Anfrage zu bringen. Ob und in welcher Weise die Bundeskanzlerin und der Regierungssprecher auf unseren Aufruf geantwortet haben, werden wir an dieser Stelle in angemessener Frist veröffentlichen.

Dr. habil. Heike Diefenbach

Michael Klein, M.A.

Dr. habil. Werner J. Patzelt

Die Liste unten basiert auf den Lesern, die ihre Unterstützung gestern über das zu diesem Zeitpunkt noch vorhandene Formular erklärt haben. Die Liste, die wir heute auf Change.org begonnen haben, weil wir der großen Anzahl der Unterstützer nicht mehr Herr geworden sind, ist eine neue, zusätzliche Liste, mit derzeit rund 1.600 Unterstützern.

Ihre Unterstützung über das ScienceFiles-Formular (gestern) haben 1.352 Leser erklärt. 756 Unterstützer haben wir bereits auf die Liste (unten) gesetzt. Weitere 500 sind derzeit (19.45 Uhr, 4. September) noch in der Warteschlange. Mit einem solchen Ausmaß an Unterstützung haben wir nicht gerechnet! Da wir ein in privater Initiative betriebenes “Nebenher-Blog” sind (quasi nach Feierabend),haben wir uns – wie gesagt – entschlossen, die Möglichkeit, den Aufruf zu unterstützen, auf Change.org auszulagern.

Vielen Dank für die immense Unterstützung!

