Nach dem Mord an einen Chemnitzer am Sonntag durch einen Flüchtling kommt die sächsische Stadt nicht mehr zur Ruhe. Am Donnerstagabend trifft Ministerpräsident Michael Kretschmer in Chemnitz ein. Rechte haben Proteste angekündigt. RT Deutsch berichtet im Live-Stream.

