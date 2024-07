Studie: 30,9 Millionen zusätzliche Todesfälle durch Corona- Maßnahmen und Impfkampagne

Schon frühere Studien aus 2020 hatten gezeigt, dass sich die Corona-Maßnahmen enorme Schäden angerichtet hat. Das wird nun von einer neuen Top Studie bestätigt. Ebenso fand man etwa 17 Millionen impfbedingte Todesfälle. Gastbeitrag von Dr. Peter F. Mayer.

CORRELATION hat einen neuen Bericht mit dem Titel „Spatiotemporal variation of excess all-cause mortality in the world (125 countries) during the Covid period 2020-2023 regarding socio economic factors and public-health and medical interventions“ („Räumlich-zeitliche Variation der überhöhten Gesamtmortalität in der Welt (125 Länder) während des Covid-Zeitraums 2020-2023 unter Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren und gesundheitspolitischer und medizinischer Interventionen“.)veröffentlicht, der von Denis G. Rancourt, Joseph Hickey und Christian Linard verfasst wurde.

Der Bericht, der 521 Seiten mit Hunderten von Abbildungen umfasst, enthält eine detaillierte Untersuchung der übermäßigen Gesamtsterblichkeit während des Covid-Zeitraums in 125 Ländern, die etwa 35 % der Weltbevölkerung ausmachen.

Die Autoren schreiben:

„Die räumlichen und zeitlichen Schwankungen der nationalen Überschussmortalitätsraten lassen den Schluss zu, dass die weltweite Überschussmortalität im Covid-Zeitraum (2020-2023) nicht mit einer pandemischen viralen Atemwegserkrankung als Haupttodesursache vereinbar ist. Diese Hypothese sollte, obwohl sie durch Testkampagnen gestützt wird, aufgegeben werden.[…] Wir beschreiben plausible Mechanismen und argumentieren, dass die drei Haupttodesursachen, die mit der erhöhten Gesamtmortalität während (und nach) der Covid-Periode in Zusammenhang stehen, folgende sind:

Biologischer (einschließlich psychologischer) Stress durch Auflagen wie Schließungen und damit verbundene sozioökonomische Strukturveränderungen

Medizinische Eingriffe, die nicht auf COVID-19-Impfstoffe zurückzuführen sind, wie mechanische Beatmungsgeräte und Medikamente (einschließlich der Verweigerung der Behandlung mit Antibiotika)

COVID-19-Impfstoffinjektionen, einschließlich wiederholter Injektionen bei denselben Bevölkerungsgruppen“

Die Methodik der Studie umfasste die Analyse von Daten zur überhöhten Gesamtmortalität und deren Korrelation mit verschiedenen pandemiebezogenen Maßnahmen.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Hauptursachen für die überzähligen Todesfälle weltweit auf die Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens zurückzuführen sind, nicht auf das Virus selbst.

Die Forscher schätzen, dass es während des Untersuchungszeitraums rund 30,9 Millionen zusätzliche Todesfälle aus allen Ursachen gab.

Die Studie stellt die herkömmliche Erklärung infrage, dass SARS-CoV-2 die meisten Todesfälle verursacht hat. Die Autoren zeigen, dass Faktoren wie Abriegelungen, schädliche medizinische Eingriffe und Corona-Impfstoffe erheblich zur Übersterblichkeit beigetragen haben.

Die Studie har keine Beweise dafür gefunden, dass Impfkampagnen die Gesamtsterblichkeit senken. Im Gegenteil, die Forscher schätzen, dass 17 Millionen zusätzliche Todesfälle mit der Impfkampagne in Verbindung gebracht werden. Dieser Teil der Studie wurde schon im Oktober 2023 veröffentlicht, wie TKP hier berichtet hatte.

Die Forscher führen Faktoren wie biologischen Stress durch Abriegelungen, medizinische Eingriffe und die Einführung von Impfstoffen als Hauptursachen für die überzähligen Todesfälle an.

Prof. John Ioannidis und Prof. Jay Battacharya hatten am 5. Januar 2021 eine Studie veröffentlicht, in der sie gezeigt hatte, dass die Corona-Maßnahmen keine Verringerung von „Fallzahlen“ zur Folge hatten, aber deutlich negative gesundheitliche, psychische und wirtschaftliche Folgen hatten.

Wir wissen, dass das Coronavirus schon im März 2019 nachgewiesen wurde und auch im Laufe des Jahres offenbar weit verbreitet war. Ich selbst hatte praktisch gleichzeitig mit dem Wuhan-Patient „Null“ eine Infektion damit. Bei diesen Infektionen ist nie etwas besonderes aufgefallen. Erst als PCR-Tests, Lockdowns, Masken etc. Auch die neue Studie zeigt, dass das Coronavirus so wie alle anderen war und ist. Was erzählt wurde, war falsch und das zeigen auch die RKI-Files.

Der Beitrag erschien zuerst bei tkp.at.

Addendum:

***

PP lässt auch Meinungen zu Wort kommen und macht Fakten bekannt, die aus den Mainstreammedien verbannt wurden oder in ein schiefes Licht gerückt werden. Wenn Ihnen diese Arbeit wichtig ist, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP