(David Berger) Unser Foto der Woche wurde gestern aufgenommen und zwar in Berlin Kreuzberg. Das Banner mit der Aufschrift „Rechtspopulismus schadet der Seele“ ist an der protestantischen Heilig-Kreuz-Kirche am Blücherplatz angebracht.

Während ich noch vor der Kirche stand, überlegte ich schon, ob ich als alter Rechtspopulist nun psychisch krank bin (und daher eher einen Psychiater brauche) oder Rechtspopulismus eine Art dämonischer Besessenheit darstellt, die einen Exorzismus nötig macht.

Rauchschwaden steigen rund um den Kirchturm auf

Als just in jenem Moment neben der Kirche Rauchschwaden, die nicht nach Weihrauch rochen, aufstiegen und vom Wind in meine Richtung geweht wurden, kam ich zu der Einsicht, dass es sich bei meiner Kritik am System Merkel um dämonische Besessenheit handeln muss.

Auch deshalb, weil ich auf die Reaktionen des dortigen Pfarrers Alexander Brodt-Zabka und von Pfarrerin Barbara von Bremen gespannt bin, wenn ich dort heute per e-mail um einen Exorzismus bitte.

Der verabschiedete Teufel kommt in neuer Gestalt zurück

Denn den eigentlichen Teufel hat man ja in der liberalen protestantischen Theologie längst abgeschafft – sodass er nun durch die Hintertür wieder ins protestantische Pfarrhaus, das der Welt solch große Persönlichkeiten wie Angela Merkel geschenkt hat, mit C.G.Jungscher Notwendigkeit zurückkommt.

Und was den Protestanten im Kulturkampf die Katholiken, zwischen 1933 und 45 die Juden als säkulare Ersatzteufel waren, das sind ihnen nun die „Rechtspopulisten“.

Achso, der Rauch kam übrigens von dem gegenüber der Kirche gelegenen Blücherpark, der einstmals ein Glanzstück Kreuzbergs war … Insofern nehme ich jeden Zusammenhang mit etwas Bösem zurück, da er durch das größtdenkbare Gottesgeschenk verursacht wurde, welches der Welt je zuteil wurde …

***

