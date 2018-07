Unsere Zeichnung der Woche kommt von dem Architekten Wilhelm J. Lanek. Der – so sagt er- aus reinem Vergnügen (oder soll man besser sagen: Missvergügen) Politik zeichnet.

Sein Interesse an Politik gleiche in etwa jenem eines Biologen an einer extrem degoutanten Spezies von Bandwurm. Andererseits nutze er die Gelegenheiten auch, um „Diesen oder Jenen – vor allem Berufspolitikern – gerne in den . . . auf die Füße zu treten.“

Inspiriert ist die aktuelle Grafik vom Asyl – bzw. CSU-CDU-Streit und der medialen Darstellung …

