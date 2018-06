Wie weit sich die Logik der Bessermenschen von der täglich erfahrenen und immer öfter durchlittenen Realität der Menschen in Deutschland entfernt hat, zeigt dieses Plakat, das einer unserer Leser in Berlin entdeckt und uns das Foto davon zur Verfügung gestellt hat. Es kommentiert sich von ganz selbst, so dass wir hier auf weitere Worte verzichten:

