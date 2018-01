Unser Foto der Woche kommt aus der für ihre Multikulti-Stimmung bekannten Bundeshauptstadt – Berlin (Torstraße, Ecke Tucholskystraße).

Was wegen der Spiegelungen nicht so deutlich zu sehen ist: Die beiden Turteltäubchen freuen sich über das Ultraschallbild ihres zukünftigen Nachwuchses. Man findet das Foto auch auf der Facebookseite der DAK, allerdings ohne die knackigen Sprüche.



Und auch hier große Freude:

Kleiner Trost: Wir Deutschen sind nicht die einzigen, die solcher subtilen Dauerpropaganda ausgesetzt sind:

Poster in Marks & Spencer, 'love at first fit'. It seems like every store is pushing a not so hidden agenda, can you guess what it is? pic.twitter.com/GlnEm46O6V

— Mark Collett (@MarkACollett) January 29, 2018