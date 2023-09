AfDjaa: AfDnee-Kampagne krachend gescheitert

(David Berger) Auf schlagfertige Weise geben die Bürger, die von dem Versagen der Altparteien und dem Ruin unseres Landes die Nase voll haben, einer Hetz-Kampagne gegen die AfD nun wirkungsvoll Kontra: AfDjaa statt AfDnee. Die AfDnee-Kampagne ist krachend gescheitert.

Die pure Verzweiflung scheint die immer mehr an Einfluss und Macht verlierende Blase der Altparteien zu einer der billigsten Wahlkampagnen getrieben zu haben, die die Bundesrepublik jemals gesehen hat: Das Projekt AfDnee. Diese ist nicht nur hetzerisch gestaltet, sondern auch inhaltlich komplett daneben.

Wer steckt hinter Hasskampagne gegen AfD?

Das Projekt namens „AfDnee“ wurde – so Watson – „vom Frankfurter Verein für demokratische Bildung und Kultur (Demokult e.V.) gestartet. Offenbar beteiligen sich unterschiedliche Unternehmen, Sozialverbände, Gewerkschaften und Einzelpersonen daran, die „AfD nee“ finanziell unter die Arme greifen.

So jedenfalls steht es auf der Webseite der Kampagne. Das Besondere: Sie richtet sich an Wähler:innen, die überlegen, der AfD ihr Kreuz bei der Landtagswahl zu schenken. Also vor allem an AfD-Sympathisant:innen, die keine harten Rechtsextremen sind.“

Gemeinnützigkeit entziehen!

Neue undemokratische Kampagne zur Wählerbeeinflussung, #AfDnee

Vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, dem Verein Demokult e.V. die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Ob deren Geschäftsführer, Herr Philipp Jacks, derselbe Philipp Jacks ist, der auch DGB-Geschäftsführer in… pic.twitter.com/yYpPxO6My7 — Markus Haintz (@Haintz_Media) September 18, 2023

Grüne Begeisterung

Dass die Grünen, nach dem Scheitern der Aiwanger-Kampagne, die ganz nach ihrem Geschmack war- von der neuen Hetzkamapagne begeistert sind, wundert nicht. So zum Beispiel Emily Büning, Politische Geschäftsführerin der inzwischen mehr braunen als grünen Partei:

Wählen ja. #AfDnee, denn Achtung! #AfDwirkt Die Folgen der Politik, für die die AfD Eintritt seht ihr hier:https://t.co/P2TfS2kv71 pic.twitter.com/JkEA0WaT9r — emily büning (@emilybuening) September 17, 2023

„Wieder ohne Pfefferspray im Park spazieren gehen“

Doch die Begeisterung in der linksgrünen Bubble dürfte nicht mehr lange anhalten. Womit die Kampagnenmacher offensichtlich nicht gerechnet hatten: Dass Ihnen aus dem Netz sehr schnell und sehr schlagfertig eine Gegenkampagne unter dem Titel AfDjaa entgegenschlägt, die es in sich hat. Und die Lächerlichkeit der AfDnee-Kampagne schonungslos zur Schau stellt:

