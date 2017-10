Kommentar dazu auf Facebook:

Der verständige Deutsche könnte ja nach dem Ansehen dieser Bilder fordern, dass jede männliche Hand in Syrien beim Wiederaufbau benötigt wird und alle Syrer, die sich in Deutschland befinden, zur Heimkehr aufgerufen werden. Das entspricht aber nicht den Plänen der NWO und ihrer Vertreterin Angela Merkel.

Von daher sollen alle Deutschen weiterhin im Glauben gehalten werden, dass in Syrien immer noch Krieg ist und alles in Schutt und Asche liegt! Danken wir Präsident Assad und auch Russland, dass er die von den Rebellen zerstörten Gebiete schnell wieder aufbaut und den einheimischen Syrern ein neues Leben ermöglicht!



Aber angeblich ist er doch so böse und lässt Fassbomben auf`s eigene Volk werfen. Also irgendwas stimmt hier nicht! Merkt ihr was?

Ich kann dieses Video auf youtube nur ansehen, wenn ich über mein gesichertes VPN (übermittelt IP eines anderen Landes) ins Internet gehe. Sonst bekomme ich angezeigt „Dieses Video ist in ihrem Land nicht verfügbar“ – Toll, oder ?! 😡 😣

Ich habe es für euch (mit meiner Software) runter geladen und hier bei fb hochgeladen. Mal gucken wie lange es online ist, im Stasi-Maasi-Zensur-Zeitalter, die Wahrheit darf doch hier keiner erfahren !