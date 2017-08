(David Berger) … die Frage mag beim ersten Lesen vielleicht etwas schräg, gar nach dem klingen, was ARD & Co – auf die Anregung des Mullah-Regimes im Iran hin – gerne als „Islamophobie“ bezeichnen.

Aber ich habe mir diese Frage heute Morgen kurz nach dem Frühstück tatsächlich gestellt, als ich die Nachrichtenseite der Tagesschau öffnete und mir als erstes folgende Nachricht in die Augen sprang:

Darunter:

Was dann folgt ist eine lange Bilderstrecke mit kurzen Texten, die ebenso distanzlos wie der Einführungstext im Stil eines Imam Muslimen ihre heiligen Pflichten einzuschärfen bemüht sind.

So etwa zum Opferfest:

„Am Freitag, dem dritten Tag der Wallfahrt, feiern die Muslime weltweit das Opferfest Eid al-Adha. Hierbei ist es üblich ein Tier zu opfern. Märkte in aller Welt – wie hier in Abidjan (Elfenbeinküste) – bereiten sich schon jetzt auf das Opferfest vor.“

Auch wenn man Christentum und Islam schwerlich wird vergleichen können, stellen wir uns einfach mal einen analogen Bericht der „Tagesschau“ zu Beginn der Fastenzeit vor:

„Heute beginnen für Katholiken die traditionellen 40 Tage der Fastenzeit. Jeder Katholik soll in dieser Zeit das heilige Bußsakrament empfangen, um von seinen Fehlern und Sünden durch einen Priester der heiligen Mutter Kirche losgesprochen zu werden.“

Und weiter: „Mit einer Wallfahrt in die ewige Stadt, das heilige Rom, kann er dann einen vollkommenen Ablass gewinnen, der ihn von allen zeitlichen Sündenstrafen befreit und ihm so die grausame Leidenszeit im Fegefeuer abkürzen hilft. Verständlicherweise sind bereits jetzt fast alle Hotels in Rom ausgebucht.“