(David Berger) Derzeit findet wieder die Internationale Kunstausstellung Documenta (14) in Kassel statt. Dort gibt es in diesem Jahr einen „Parthenon der Bücher“: Ein Kunstwerk der argentinischen Künstlerin Marta Minujín, das Tausende an Büchern sammelt, die irgendwo auf der Welt mal verboten waren oder noch sind.

Siegfried Sonneck, Facharzt für Allgemein- und Sportmedizin hat dabei eine interessante Beobachtung gemacht: „Interessanterweise finden sich sehr, sehr viele verbotene Bücher, aber kein einziges, das in einem islamisch regierten Land auf dem Index steht oder stand“, schreibt er.

Deshalb hat er folgenden kurzen Leserbrief an die „Neue Osnabrücker Zeitung“ geschickt: