Civey-Umfrage: Klare Mehrheit lehnt NATO-Beitritt der Ukraine ab

Fast zwei Drittel der Deutschen sprechen sich gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine aus. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Civey-Umfrage. Allein 54,8 Prozent lehnen eine Aufnahme des Landes „eindeutig“ ab.

Weitere 7,9 Prozent würden einen Beitritt „eher ablehnen“. Damit liegt die Ablehnung insgesamt bei 62,7 Prozent. Dem stehen 32,4 Prozent Zustimmung gegenüber: 24,4 Prozent befürworten eine Aufnahme eindeutig, acht Prozent eher. Unentschieden sind 4,9 Prozent. Die vorliegende Auswertung vom 4. November 2026 umfasst 4.751 Teilnehmer.

Die Umfrage fällt in eine erneute Debatte über die außenpolitische Ausrichtung Deutschlands. Wie Civey im begleitenden Text berichtet, haben die AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier, Stefan Keuter und Gerold Otten Positionspapiere vorgestellt, die einen dauerhaft neutralen Status der Ukraine vorsehen. Einen NATO-Beitritt lehnen sie ab. Zudem fordern sie die Einstellung deutscher Hilfen, um wirtschaftliche Schäden für Deutschland abzuwenden und Kiew zu Friedensverhandlungen mit Moskau zu bewegen.

In der Union werben dagegen unter anderem Norbert Röttgen und Roderich Kiesewetter für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Für diese Position findet sich in der vorliegenden Umfrage keine gesellschaftliche Mehrheit.