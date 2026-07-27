„Von Allah befohlen“: Drei Frauen niedergestochen

Ein Messerangriff im Nordwesten von Paris sorgt für Entsetzen. Ein Mann verletzte drei Frauen, darunter eine Schwangere, teils schwer. Bei seiner Festnahme erklärte er laut Videoaufnahmen, Allah habe ihm die Tat befohlen. Die Ermittlungen laufen.

In Paris hat ein 31-jähriger Mann am Montagvormittag drei Frauen mit Messern angegriffen und teilweise schwer verletzt. Die Tat ereignete sich im Stadtteil Porte de Clichy. Unter den Opfern befindet sich auch eine schwangere Frau. Nach Angaben der Behörden schweben die Verletzten derzeit nicht in Lebensgefahr.

Der Angreifer wurde von einem dienstfreien Polizisten und mehreren Passanten überwältigt und festgenommen. Besonders brisant: Auf Videoaufnahmen, deren Echtheit von internationalen Nachrichtenagenturen bestätigt wurde, ist der Mann zu hören, wie er erklärt, „Allah hat mir befohlen, Frauen zu töten.“

Ob es sich um einen islamistischen Terroranschlag handelt, ist bislang noch nicht offiziell entschieden. Die französischen Behörden verweisen darauf, dass der Tatverdächtige bei seiner Festnahme auch wirre und widersprüchliche Aussagen gemacht habe. Deshalb wird derzeit sowohl ein religiös-extremistisches Motiv als auch eine mögliche psychische Erkrankung geprüft.