Mehrheit der Deutschen: Klimawahn und Migration sind Bedrohung für unsere Zukunft

US-Außenminister Marco Rubio hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz Thesen u. a. zum Klimaschutz und zur Migration vorgetragen, die in Deutschland mindestens relativ-mehrheitlich geteilt werden, auch wenn sie umstritten bleiben. So die Ergebnisse der jüngsten Umfrage von INSTA.

„Glauben Sie, dass unbegrenzte Migration eine Bedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den Fortbestand der westlichen Kultur und die Zukunft westlicher Staaten darstellen würde?“ fragte INSA. Das Ergebnis eindeutig:



Die absolute Mehrheit von 58 Prozent der Umfrageteilnehmer glaubt, dass unbegrenzte Migration eine Bedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den Fortbestand der westlichen Kultur und die Zukunft westlicher Staaten darstellen würde. 27 Prozent verneinen dies hingegen. Zwölf Prozent wissen es nicht und drei Prozent machen hierzu keine Angabe.

Klimapolitik lässt uns verarmen

Auch die zweite im Hinblick auf Rudios Rede gestellt Frage erhält eine verhältnismäßig klare Antwort: „Glauben Sie, dass die selbst auferlegte Energiepolitik zum Schutze des Klimas die westliche Bevölkerung verarmen lässt?“



Die relative Mehrheit von 43 Prozent glaubt, dass die selbst auferlegte Energiepolitik zum Schutze des Klimas die westliche Bevölkerung verarmen lässt. 35 Prozent glauben dies wiederum nicht. Fast ein Fünftel (19 %) weiß es nicht und vier Prozent tätigen hier keine Angabe.

Und warum dann diese Wahlergebnisse?

Addendum (DB): Vergessen wird nicht, dass diese Umfragewerte trotz einer seit einem Jahrzehnt laufenden Propagandawelle der Mainstreammedien, die uns in eine ganz andere Richtung drängen wollen, zustande gekommen sind. Umso erstaunlicher ist freilich das Wahlverhalten der Deutschen, die – sieht man von einigen „neuen“ Bundesländern ab – noch immer mehrheitlich Parteien wählen, die ihren Interessen ganz offensichtlich entgegenarbeiten.

Quelle: INSA-NEWS Ausgabe 546 vom 27. Februar 2026.

***

Dieser Blog ist auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)