Dienstag, 21. Oktober 2025
98.000 Euro: Bank verweigert Kundin Auszahlung ihrer Altersvorsorge

David Berger
Die Sparkasse Düsseldorf verweigert einer Frau die Auszahlung ihrer Altersvorsorge, obwohl sie 98.000 Euro auf ihrem Konto hat! Jetzt geht der Streit vor Gericht!

Der Fall klingt beim ersten Hinhören bizarre, könnte aber viele von uns bald selbst betreffen: Sie haben Jahre lang Geld auf einem Konto bei einer Bank gespart. Und wenn Sie es abheben wollen, weigert sich die Bank. Kann nicht sein, denken Sie?  Dann lesen Sie den folgenden Text:

Frau besitzt zahlreiche Kontoauszüge

Eine Frau aus Heiligenhaus (NRW) wollte bei der Sparkasse Düsseldorf ein Sparkonto auflösen und dabei rund 98.000 Euro ausgezahlt bekommen. Laut ihrer Darstellung wurde dieses Konto im Jahr 2003 vom inzwischen verstorbenen Ehemann für sie angelegt. Er war früher Mitarbeiter der Sparkasse. Die Frau besitzt zahlreiche Kontoauszüge über die Jahre (etwa 20 Jahre) mit dem betreffenden Konto.

Im Mai 2024 hatte sie bei der Sparkasse die Auszahlung des Betrages beantragt — die Bank verweigert jedoch die Auszahlung mit der Begründung, das Konto existiere gar nicht.

