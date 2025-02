Kampf gegen Pressefreiheit: Volksbank Pirna wirft Kontrafunk raus

(David Berger) 5.765 Euro Kontoführungsgebühren hat die Kontrafunk AG im vergangenen Jahr an die Volksbank Pirna (Sächsische Schweiz) bezahlt für ein Konto, das immer im Haben war und null Risiko darstellt. Also kein schlechtes Geschäft für die Bank. Trotzdem wurde der Kontrafunk heute rausgeworfen. Natürlich ohne Begründung.

Wie die Union und die FDP inzwischen auch dem Nazi-Vorwurf durch die linken Kreuzritter und ihre Inquisitoren ausgesetzt und deren Politiker vor gewalttätigen Übergriffen durch die sog. „Antifa“ fürchten müssen, so geht es nun auch gutbürgerlichen Institutionen der Mitte an den Kragen, sofern sie nicht lautstark in die Hasskampagne gegen „rechts“ lautstark einstimmen.

Sender der echten demokratischen Mitte

Diesmal hat es den Kontrafunk getroffen, der sich in den letzten Jahren zu dem wichtigsten, unterhaltsamsten und seriösesten Radiosender im Bereich der wirklichen demokratischen Mitte etabliert hat (die freilich mit der linksfaschistischen Politikerblase, die sich gerne so nennt, nichts zu tun hat).

Besonders beliebt seine vielen akademischen Sendungen und seine stets seriös recherchierten und framingfreien Nachrichten. Und die Freude über die vielen prominenten Journalisten, die dort stets Gast sind. Aber eben auch Kritiker der Kartellparteien und AfD-Politiker zu Wort kommen ließ. Und damit dem Staatsfunk einen Spiegel vorhält, wie Journalismus geht.

„Wie in den 30er Jahren wird die Meinungsfreiheit kaputtgemacht“

Über den Wirtschaftshahn wird die Meinungsfreiheit erdrosselt. Peter Hahne dazu heute Vormittag bei NIUS:

Auf meine telefonische Presseanfrage reagierte eine Angestellte der Bank, bei der man fast den Eindruck gewann, dass ihr die Sache peinlich ist. Es tue ihr leid, aber sie dürfe sich dazu nicht äußern.

Welche Rolle spielte „Correctiv“?

Vorangegangen war hier ein Hetzartikel des inzwischen durch seine Fakenewsverbreitung in Verruf geratenen „Correctiv“ schon Ende 2023 mit dem Titel Dieser Bank vertrauen Extremisten. Meinrad Müller hat darauf hingewiesen, dass der Fall Kontrafunk kein Einzelfall ist. Die Liste kritischer Stimmen, denen Konten gekündigt wurden, wird immer länger: PI-NEWS (Paypal), Reitschuster, Sellner, Achse des Guten etc. pp. – und jetzt Kontrafunk. Hahnes Warnung ist klar: „Wehret den Anfängen.“

Hier geht es zur Homepage der Firma (dort Mailverkehr, Telefonnummer etc.) https://www.volksbank-pirna.de/homepage.html.