Maximilian Kneller grillt Ferat Kocak wegen seines linksextremen TikTok-Videos

Heute brachte AfD-Fraktion einen Antrag ein mit dem Titel „Inneren Frieden in Deutschland bewahren – Antifa-Verbote umsetzen sowie Linksterrorismus entschlossen bekämpfen“ ein.

Darin fordert sie unter anderem, zu prüfen, ob Gruppen, die sich unter dem Namen „Antifa“ oder „Antifaschistische Aktion“ organisieren, nach dem Vereinsgesetz verboten werden können – insbesondere wenn sie als gewaltorientiert angesehen werden.

Unser Tweet des Tages:

Muss man gesehen haben: Maximilian Kneller grillt Ferat Kocak wegen seinem linksextremen TikTok-Video pic.twitter.com/W41eKpQt5w — Miró (@unblogd) October 16, 2025