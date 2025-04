Berater der Linkspartei: Spott über Vater, dessen Tochter von Messermann ermordet wurde

Wenn man denkt, dass es niederträchtiger kaum gehen dürfte, dann kommt garantiert ein Vertreter der Linkspartei daher und belehrt einen – bis es einem auch physisch so schlecht wird, dass man sich am liebste immerzu übergeben würde – des Besseren.

So nun auch der Berater der Linkspartei in Sachen Social Media, der YouTuber DerDara (Dara Marc Sasmaz), der sich in einem Video über einen Vater lustig macht, der sein einziges Kind durch einen Migranten verloren hat. Ich habe selten einen niederträchtigeren Menschen gesehen.

Das ist der Berater der Linkspartei in Sachen Social Media, der YouTuber DerDara wie er sich über einen Vater lustig macht, der sein einziges Kind durch einen Migranten verloren hat. Ich habe selten einen niederträchtigeren Menschen gesehen. 🤮 pic.twitter.com/lDvu6H9DPL — DerMedienfuzzi (@MedienfuzziShow) April 19, 2025

Dara Marc Sasmaz soll Mitglied der LINKEN Köln sein. Laut Abgeordnetenwatch bekannte er sich ebenfalls in einem Stream mit Stolz als Teil der „linksradikalen Szene“ und Ex-Teilnehmer beim linksextremen schwarzen Block.“ Der Fragesteller dort fragt bei der Linkspartei an: „Inwiefern halten Sie so ein Verhalten für zu dulden und weshalb wird es durch Ihren Besuch in seinem Stream noch belohnt? Ist das nicht parteischädigend in höchstem Maße?“

Der Linkspolitiker Martin Schirdewan dazu: „Gerade als DIE LINKE ist es wichtig, Social Media Kanäle zu nutzen, um möglichst viele Leute von unseren besseren politischen Angeboten zu überzeugen. Ich habe mich sehr über die Möglichkeit gefreut mit „Der Radikale Demokrat“ auf Twitch ins Gespräch zu kommen.“

So ähnlich dürften auch Anfragen zu dem neuen Skandal ausfallen.

Peter Weber: „Es ist beschämend!“

