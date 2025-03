Drei Viertel der Bundesbürger werfen Merz und Union Wählertäuschung vor

(David Berger) Katastrophale Umfragewerte für Friedrich Merz: Die überwältigende Mehrheit der Deutschen wirft Merz und seiner Union vor, die Wähler vor der Wahl getäuscht zu haben. Die Hälfte aller Befragten befürchtet, dass Merz ein schlechter Bundeskanzler sein wird.

An diesen Zahlen lässt sich nichts mehr herumdeuteln oder schönreden: In dem heute vom ZDF veröffentlichten „Politbarometer“ vertreten 73 Prozent der befragten Bundesbürger die Meinung, Merz und die Union hätten mit ihrer Zustimmung zur Aufnahme hoher neuer Schulden die Wähler getäuscht. Zu diesem Zeitpunkt stand das demnächst anstehende Einknicken in der Migrationsfrage zugunsten der SPD-Doktrin noch gar nicht zur Diskussion.

Ja, selbst bei den Unionswählern geht fast die Hälfte (44 Prozent) davon aus, dass Merz sich der Wählertäuschung schuldig gemacht hat. Damit gestehen sie auch zu, dass der Möchtegernbundeskanzler kriminell geworden ist: Nach § 108 ist bereits der Versuch der Wählertäuschung strafbar und kann mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden.

Brandmaueropfer

Der Täuschungsvorwurf und v.a. die gigantisch hohen Finanzpakete, die er auf Druck der SPD und Grünen durch den alten Bundestag und heute durch den Bundesrat peitschen ließ sowie der damit verbundene, von Staatsrechtlern angenommene kriminelle Staatsstreich bleiben nicht ohne Auswirkungen. Immer weniger Bundesbürger können sich vorstellen, dass Merz als Bundeskanzler eine gute Arbeit machen wird. Nur noch 37 Prozent würden eine Kanzlerschaft von Merz begrüßen, 53 Prozent hielten das für schlecht für Deutschland.

Auch in der Sonntagsfrage büßt die Union an Stimmen ein, während die AfD erneut zu einem Allzeithoch zulegt. In die sinistre Situation sind Merz und die Union durch das komplett widersinnige Festhalten an der Brandmauer gegen die AfD geraten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Bundestag es wagt, Merz zum Bundeskanzler zu wählen, schwindet so von Tag zu Tag. Demokratiefeindlichkeit macht sich eben nicht immer bezahlt.

***

Jetzt ist klar: Mit Merz wird alles noch viel schlimmer – mehr grüner Sektenwahn, mehr Gesinnungsdiktatur, mehr Kriegstreiberei, weniger Demokratie. Umso notwendiger ist ein Blog wie PP!

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP