Nazi-Hysterie: Hitler-Maske bei Faschingsparty führt zu Hausdurchsuchung

Bademantelzeit: Weil er bei einer öffentlichen Faschingsparty auf dem Marktplatz in Tirschenreuth eine Hitler-Maske trug, wurde ein 48-jähriger Mann mit einer Hausdurchsuchung überrascht. Nun wurde sogar ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Die immer mehr um sich greifende Nazi-Hysterie, die von der Umwandlung unserer Demokratie in eine totalitär-linksfaschistische Demokratur und die bedingungslose Unterstützung der Bandera-Ukraine ablenken soll, zeigt immer bizarrere Früchte. Inzwischen ist auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen den Maskenträger eingeleitet worden.

Brave Bürger meldeten sofort …

Oberpfalz24 berichtet: Der Faschingsgaudi auf dem Marktplatz in Tirschenreuth hat nun ernste Konsequenzen für einen 48-jährigen Mann aus der Kreisstadt nach sich gezogen. Mehrere besorgte Bürger meldeten sich am Faschingssonntag der Polizei eine Person, die eine „Adolf Hitler“-Maske trug und sich in der feiernden Menschenmenge aufhielt.

Die Polizei reagierte umgehend auf die Hinweise und suchte den Marktplatz sofort nach dem Verdächtigen ab. Trotz intensiver Bemühungen konnte in der Menge jedoch keine entsprechende Person identifiziert werden. Die anschließenden Ermittlungen führten jedoch zu einem 48-jährigen Mann aus Tirschenreuth, bei dem schließlich eine Hausdurchsuchung durchgeführt wurde. Dabei konnten die Beamten die besagte Maske sicherstellen.

Nach eigenen Angaben hielt der Mann seine Verkleidung für eine harmlose „Faschingsgaudi“. (Quelle)

Hitlermasken nur für Antifa-Übermenschen erlaubt

Zunächst werden sich viele verwundert die Augen reiben und fragen: Für so etwas hat unsere Polizei Zeit? Aber es wird noch kurioser: Die Maske stammt aus einem Online-Shop, in dem der offensichtlich politisch sehr linke Verkäufer übrigens Georg W. Bush mit Adolf Hitler und bewirbt die Maske wie folgt:

„Die Adolf Hitler Maske des brutalen Diktators ist ideal für alle Art von Gelegenheiten: zur Demo gegen Neonazis, um im Osten einen Kostümwettbewerb, gesponsert durch die Gemeinde, zu gewinnen, oder um bei Edmund Stoiber in Wolfratshausen zum Frühstück eingeladen zu werden.“

Lag hier vielleicht das Problem? Dass solche Verkleidungen nur den Übermenschen der Antifa erlaubt sind?

Wäre ja auch noch schöner, wenn jeder daher gelaufene Dödel sich über den lustig machen dürfte, der zur unverzichtbaren Übergestalt der Chefexorzisten einer moralisch völlig verkommenen, totalitär-faschistoid agierenden Politiker-Elite geworden ist.

