Hat die AfD etwas gegen Ausländer?

Will die AfD die Demokratie abschaffen, den Sozialstaat abbauen? Was meint die AfD mit Remigration? Was plant die AfD gegen steigende Lebensmittelpreise? Warum lehnt die AfD den digitalen Euro ab?

Diese und gefühlt hunderte anderer Fragen beantwortet jetzt ein genialer Chat-Bot, den die AfD Berlin Tempelhof-Schöneberg nach einer Idee von Karl-Heinz Turban zum Wahlprogramm der Partei erstellt hat. Besonders hilfreich für alle, die schnell und einfach eine Antwort auf eine gezielte Frage erwarten und keine Lust haben, die unzähligen Seiten von Wahl- und Parteiprogrammen durchzulesen.

Unbedingt ausprobieren! Hier kommen Sie direkt hin: https://fragafd.de/