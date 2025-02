Die Wahlen zum EU-Parlament wurden offenbar durch eine groß angelegte Kampagne um die Nachrichtenseite „Voice of Europe“ massiv beeinflusst. Dabei sollen gezielt oppositionelle Politiker aus mehreren EU-Ländern als „Agenten Moskaus“ diffamiert worden sein.

Die Spitzenkandidaten der AfD, Dr. Maximilian Krah und Petr Bystron, wurden mit haltlosen Anschuldigungen über angebliche Russland-Verbindungen diskreditiert, ebenso wie Politiker aus Holland, Belgien oder Österreich.

Das war eine koordinierte Attacke auf die demokratische Willensbildung in Europa!

Die aktuellen Enthüllungen von Elon Musk fördern den größten Wahleingriff der jüngeren Geschichte in Europa. „Trump und Musk haben fantastische Vorarbeit geleistet – jetzt müssen wir auch in Europa die illegalen Wahlbeeinflussungen durch fremde Mächte schnell und umfassend aufklären“, so Bystron. Die CIA-Tarnorganisation USAID spielte eine zentrale Rolle bei der Manipulation der Berichterstattung im Vorfeld der EU-Wahl. Damit bestätigen sich Recherchen des Preisgekrönten US Investigativjournalisten Michaele Schellenberger.

Enthüllungen durch Michael Schellenberger: NATO als Strippenzieher?

Der renommierte US-Investigativjournalist Michael Schellenberger hatte bereits im April gewarnt: Die NATO finanziere gezielt eine Kampagne zur Diskreditierung von Politikern, die sich gegen die Eskalation des Ukraine-Krieges stellen. Hierfür sollten, so Schellenberger, Geheimdienstmaterialien in den USA gekaufte Medien und NGOs gesteuert werden, um unliebsame Stimmen auszuschalten.

Mainstream-Medien als willige Helfer – bezahlt von der CIA?

Laut den Musk-Leaks wurden durch USAID gigantische Summen an Medien des sogenannten OCCRP-Netzwerks (darunter Spiegel, Süddeutsche Zeitung & Co.) geleitet, um Diffamierungskampagnen gegen EU-kritische und patriotische Politiker zu organisieren. Eine unfassbare Enthüllung, die das Vertrauen in die europäischen Institutionen erschüttert. Auch Robert Kennedy Jr. Kritisiert die Vereinigung stark. In einem Tucker-Carlson-Interview bezeichnete er USAID als eine „Tarnorganisation der CIA“.

In der Tat wurde der „Voice of Europe“ Skandal ausschließlich auf unbelegten Behauptungen über angebliche russische Einflussnahme aufgebaut und maßgeblich von dem OCCRP-Medium „Der Spiegel“ betrieben, Bystron war direkt von der Kampagne betroffen. Der Spiegel startete auch die Ibiza-Affäre, mit der die damalige österreichische Regierung mit einer FPÖ-Beteiligung zum Fall gebracht wurde.

Auch die Kampagne wurde im Vorfeld der EU-Wahl mit einem mit geheimdienstlichen Mitteln erstellten Kompromaterial betrieben, die Anwürfe erwiesen sich rechtlich als haltlos. Entsprechend scharf fordert Petr Bystron eine „lückenlose Aufklärung“. Der AfD-Außenpolitiker macht den massiven Eingriff in die Demokratie zur Angelegenheit des EU-Parlaments: In einer offiziellen Pressemitteilung der Fraktion kündigte er konkrete Schritte zur Aufarbeitung der gestohlenen Wahl an.

EU-Eliten und ihre Angst vor einer echten Opposition

Es wird immer deutlicher: Die EU-Eliten und ihre transatlantischen Helfershelfer fürchten eine starke Opposition, die sich für nationale Souveränität und eine unabhängige Außenpolitik einsetzt. Der gezielte Angriff auf Kandidaten wie Krah und Bystron zeigt, wie skrupellos das Establishment versucht, die Macht zu sichern – mit allen Mitteln!

