AfD bei 25 %? Wie ist Eure private Prognose?

(David Berger) War je eine Wahl in den letzten Jahre so spannend wie die morgen stattfindende Bundestagswahl? Einige haben bereits in den letzten Tagen bis heute private Prognosen abgegeben. Nun sind die PP-Leser gefragt, im Kommentarteil ihre Prognose bis Sonntagabend 17.45 h abzugeben…

Matthias Matussek exklusiv für PP:

CDU 27 %

AfD 25 %

SPD 14 %

Grüne 10 %

Linke 8 %

FDP und BSW raus

Burkhard Müller-Ullrich (Kontrafunk):

„Die Forschungsgruppe Bauchgefühl by Müller-Ullrich veröffentlicht die aktuelle Wahlprognose:

Union 27 %

AfD 25 %

Grüne 13 %

SPD 12 %

Linke 6 %

BSW 4 %

FDP 4 %

Jürgen Elsässer (Compact):

„Meine Prognose für Sonntag:

AfD: 26 %

CDU: 25,5 %

SPD: 14 %

Grüne: 11 %

Linke: 10 %

FDP: 6 %

BSW: 4%

Was meint Ihr?“

André F. Lichtschlag (ef-Magazin):

„Forschungsgruppe Darmgegend Lichtschlag meldet eine nahezu deckungsgleiche Prognose! (Und für die, die doch nochmal in Versuchung geraten könnten, noch ein Reminder, never forget: Die FDP muss sterben, damit wir leben können.)“

Frima-Media:

Über 1000 User haben an der Trend-Umfrage zur Wahl am Sonntag teilgenommen. Hieraus wage ich folgende Prognose:

CDU/CSU 27 %

AfD 25 %

SPD 18 %

Grüne. 12 %

BSW 6 %

LINKE. 5 %

SONSTIGE 7 %

Carsten Jahn (TEAM HEIMAT):

„Meine Prognose für Sonntag zur Bundestagswahl:

CDU: 28,5 %

AfD: 23 %

SPD: 14 %

Grüne: 12 %

Linke: 7 %

FDP: 4 %

BSW: 4,5 %

Sonstige:7 %“

Richard Feuerbach: Mein pessimistischer Tipp:

CDU 26 % AfD 21 % SPD 16 % Grüne 14 % Linke 10 % BSW 5 % Sonstige 8 % Am Ende wird es Rot-Grün-Rot-Rot und die CDU wird abgekanzlert, von links eingenordet, kaltgestellt und zerstört. All das wird die AfD stärken. Wir können uns warm anziehen. Hoffe ich werde nach der Wahl und den Koalitionsverhandlungen eines Besseren belehrt. Alexander Wallasch…:

..hat nur eine Prognose für die AfD abgegeben: 24,3 Prozent. Und fragt: „Aber was bedeutet das dann?“

INSA

Und was sagen die Umfrageinstitute? INSA schreibt in seinem wöchentlichen Bulletin:

„CDU/CSU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz wird Olaf Scholz als Bundeskanzler ablösen. Aber er könnte Schwierigkeiten bekommen, mit nur einem weiteren Koalitionspartner eine parlamentarische Mehrheit zu erreichen. Im Vergleich zur letzten Bundestagwahl werden CDU/CSU, AfD und Linkspartei die großen Gewinner. Die drei Ampelparteien werden die großen Verlierer. Die AfD wird mit großem Abstand zur SPD zweitstärkste Kraft im Bundestag und damit Oppositionsführerin.“

Wer lag am treffendsten?

