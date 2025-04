Sonntagsfrage: Union und AfD erstmals gleichauf

(David Berger) Merz hat es geschafft: Die Union legt einen nicht gekannten Absturz hin. Die AfD zieht in der Sonntagsfrage gleichauf, steht so kurz davor zur neuen Volkspartei Nummer 1 zu werden: „So einen Zustimmungsverlust gab es noch nie in der Zeit zwischen Bundestagswahl und Regierungsbildung“ (Bickert/Insa, in BILD).

In der ihm eigenen halbstarken Weise hatte Friedrich Merz versprochen, durch seine Politik die AfD zu halbieren. Nun geschieht genau das Gegenteil: Er und seine Brandmauerstrategie sind dabei, die AfD zur zustimmungsstärksten Partei zu machen.

Zeit für eine wirklich bürgerliche Politikwende

Das Signal aus der eigentlichen demokratischen Mitte ist dabei klar: „Wir wollen keine weitere Linksregierung, in der sich CDU/CSU die Politik von SPD und Grünen diktieren lassen. Es ist Zeit für eine wirkliche bürgerliche Politikwende!“

Spätestens wenn bekannt wird, dass Merz auch noch das letzte, wichtigste Wahlversprechen (Beendigung der illegalen Migration) de facto bricht, wird die AfD die Union überholen. Ein Vorgang, der aufgrund der Schwere der Wählertäuschung durch Merz über viele Jahre kaum reversibel sein wird.

„Das genügt noch nicht!“

Man hat den Eindruck, dass immer mehr Deutsche verstehen: Eine echte Politikwende gibt es nur mit einem Abschied von den Kartellparteien und mit einer absoluten Mehrheit für die AfD. Wer dies bisher behauptet hat, das sei illusorisch, muss spätestens jetzt einräumen: Es ist nicht nur nötig, sondern auch möglich.

Peter Boehringer dazu: „13 Jahre nach Gründung der AfD sind wir nun stärkste Partei! Und ja, das genügt noch nicht, um D zu retten. Aber alle Links-Hetzer gegen uns werden so am besten demokratisch Lügen gestraft! Die Antifa, die Hetzmedien, der vollpolitisierte Verfassungsschutz, die Zauderer, die Salonwiderständler, die CDU-2.0-Vertreter, die für Frontarbeit zu Feigen und zu Feinen.

Aber auch die 20.000 Cotrainer, die uns permanent in „gewählten“, Knigge-orientierten Worten oder auch in markig-strammen Worten sagen, was wir an der Front noch besser machen müssen. Manchmal zurecht – aber perfekt ist niemand – und im Hetz-Umfeld gegen die AfD sind auch weder Standard-Marketing-Strategien erfolgversprechend noch die ggf. gewaltbereiten Aufforderungen von Alles-Besserwissern aus wirklich JEDER weltanschaulich und taktisch „überlegenen“ Ecke.

Kurzum: Schließen Sie sich dem EINZIGEN erfolgversprechenden Widerstand an! Die AfD wird nie perfekt sein – aber es ist die letzte Chance auf eine schnelle und noch zivilisatorische Wende für Deutschland!“