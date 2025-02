Prognose: Trotz hoher Gewinne für die AfD – Deutschland wählt das „Weiter so“

(David Berger) Die ersten Prognosen sehen Union und AfD weit vorne. Große Gewinne für die Linkspartei, deutliche Verluste bei der SPD, die ihr schlechtestes Ergebnis in ihrer gesamten Geschichte seit 1945 einfährt. Insgesamt zeigt die Prognose, zumal die Gewinne für die Linkspartei und schwache Verluste für die Grünen, ein weitgehend lernunfähiges Wahlvolk.

Bekanntlich heißt der Gegenstand, in den wir heute alle unsere Stimmzettel eingeworfen haben, Urne … Böse Zungen sagen: Um anzudeuten, dass wir dort die Versprechungen der Politiker, der Prognosen und unsere Träume und Erwartungen begraben können.

So wird es heute jenen gehen, die auf deutlich höhere Gewinne der AfD gehofft und damit auf den dringend nötigen Wandel, eine Wende in der katastrophalen Schussfahrt Deutschlands in den Abgrund gehofft hatten.

Wandel nur mit der AfD und ohne Merz möglich

Der wäre nur möglich, wenn die Union sich jetzt für eine Koalition mit der AfD entscheiden würde, was aber nach den Hassreden von Merz gegen die zweitstärkste Partei fast unmöglich scheint.

Trotz der ausgestreckten Hand von Alice Weidel, die das Wahlergebnis strahlend kommentierte. Und trotz – so Frank Wahlig – zahlreichen CDU-Mitgliedern, die sich nun eine solche Koalition und das damit verbundene Entsorgen des Linksstaates wünschen. Notfalls eben nicht mit einem Merz, sondern einem Söder als Kanzler, der hier flexibler scheint.

Erste Prognose

Union 29,0

AfD 19,6

SPD 16,0

Grüne 13,3

Linke 8,6

FDP 4,9

BSW 4,7

Andere 3,9

