Nur 6 Monate auf Bewährung für Raketenrambo Attalah Younes

Der „Influencer“ Attalah Younes (23), der in der Silvesternacht eine Feuerwerksrakete in eine Wohnung in Berlin geschossen und diese in Brand gesteckt hat, bekam jetzt vor dem Berliner Landgericht eine mehr als milde Strafe: 6 Monate Gefängnisstrafe auf Bewährung wegen Sachbeschädigung.

„Mit dem Urteil blieb das Gericht unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Sie hatte zuvor eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren für den Raketen-Rambo gefordert. Gleichwohl machte Staatsanwalt Tobias Dettmer in seinem Plädoyer klar, dass das Abschießen der Silvesterrakete kein Versehen war. „Dass man nicht weiß, was man tut, halte ich für lebensfremd und widerlegt“, sagte der Staatsanwaltschaft. Der 23-Jährige habe vorsätzlich gehandelt und in Kauf genommen, dass Menschen zu Schaden kommen.“ (Quelle).

Unser Tweet des Tages dazu:

Rakete in Wohnung schießen – 6 Monate auf Bewährung.

Satirischen Witz machen – 7 Monate auf Bewährung. Das beste Deutschland aller Zeiten! pic.twitter.com/YPVJFiN7KO — Thorsten Weiß, MdA (@WeissAfD) April 9, 2025

Lesen Sie auch: