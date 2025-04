Offener Aufruf zum Dschihad – mitten in Berlin

„Das Volk will den Dschihad!“ – Islamisten-Parolen vor Israels Botschaft! Was sich gestern vor der israelischen Botschaft abspielte, ist kaum zu fassen – und brandgefährlich: Bei einer Pro-Palästina-Demo brüllten Demonstranten die islamistische Parole: „Das Volk will den Dschihad!“ – „الشعب يريد إعلان الجهاد“

Ein Satz, der alles andere als harmlos ist! Denn: Diese Parole stammt aus dem Propaganda-Repertoire radikaler Gruppen wie Hamas oder anderen Islamisten! „Dschihad bedeutet in diesem Zusammenhang keine spirituelle Anstrengung, sondern bewaffneter Kampf – gegen Israel, gegen den Westen, gegen unsere freiheitliche Gesellschaft“, sagt mir ein Teilnehmer der Kundgebung. Er hat die Versammlung gemeinsam mit seiner Frau verlassen – sofort, nachdem diese Parole gerufen wurde. Und das mitten in der Hauptstadt.

Direkt vor der israelischen Botschaft

Direkt vor der diplomatischen Vertretung Israels! „Wie kann es sein, dass solche Hetze auf deutschen Straßen toleriert wird? Wo bleibt der Aufschrei der Politik?“ schreibt S. auf Instagram. „Wer in Berlin öffentlich den Dschihad fordert, stellt sich gegen alles, wofür Deutschland steht.“ Das schreibt mir Nico aus Berlin – als Reaktion auf meine Story von gestern Nacht.

