Wieso erhält die Bill Gates-Stiftung über 600 Millionen Euro aus Bundesmitteln?

(David Berger) Die Bundesregierung zahlte 600 Millionen Euro an die Bill und Melinda Gates Stiftung. Über eine halbe Milliarde Euro ging also aus einem Land, indem viele Rentner nur durch das Sammeln von Pfandflaschen überleben können, an die Stiftung eines der reichsten Männer der Welt.

Die Bundesregierung hat auf eine Kleine Anfrage zur Finanzierung von US-amerikanischen Stiftungen, Denkfabriken und NGOs erklärt, dass im Zuge von sogenannten „Kombifinanzierungen“ alleine seit 2023 über 600 Millionen Euro an Projekte der Bill und Melinda-Gates Stiftung geflossen sind.

Robert Habeck und Steuergeldverschwendung

Ebenfalls hat die Bundesregierung eingeräumt, dass die Grünen-nahe „Denkfabrik“ Stiftung Liberale Moderne (LibMod) sowie die deutsche Dependance der US-Denkfabrik Aspen Institute massiv mit Millionen an Steuergeldern gefördert werden. Aus der Anfrage geht ebenso hervor, dass 2024 Robert Habeck die meisten Kontakte aller Bundesminister mit der Gates-Stiftung unterhalten hat.

Florian Warweg wieder einmal in Höchstform:

Florian Warweg

Musk oder Gates: wer ist das Problem?

Birgit Kelle dazu: „Für alle, die glauben, Elon Musk sei ein Problem. Der bezahlt seine Initiativen wenigstens selbst. Bill Gates Stiftung bekommt vom deutschen Steuerzahler 600 Millionen Euro, Gates wiederum sendete Millionen an den SPIEGEL. Dieser wiederum berichtet wohlwollend zu Gates, der Bundesregierung und ihren Anliegen. Aber nicht vergessen: Musk ist das Problem, weil er die freie Rede und die Verbreitung ungefilterter Fakten sichert.“

