Bill Gates: Impfkritik in Echtzeit mittels KI vor Erscheinen löschen lassen

Bill Gates will Impfkritik in Echtzeit mittels künstlicher Intelligenz löschen lassen. Das erinnert an das nationalsozialistische „Verbot impfgegnerischer Propaganda” vom 20.12.1933. – so Prof. Stefan Homburg in unserem Tweet des Tages

Gleichwohl ist es ungenau, Gates und seine Helfer als „Globalfaschisten” zu titulieren. Wie die hochinteressante Quelle unten zeigt, hatten die Nationalsozialisten bei Zwangsimpfungen durchaus Skrupel, die bei Vakzinisten wie Gates, Baerbock, Schulze oder Habeck nicht bemerkbar sind.

Heute gilt in bestimmten Kreisen ausschließlich das Führerprinzip

Einzige Nazis meinten, freiwillige Impfentscheidungen widersprächen dem Führerprinzip, während andere die Freiwilligkeit im Einklang mit der nationalsozialistischen Weltanschauung sahen. Heute gilt in gewissen Kreisen ausschließlich das Führerprinzip: Heizung, Verbrenner, Impfung, Krieg …

Solche Forschungen wird Bill Gates KI dann unsichtbar machen

Die Forderung von Bill Gates kommt ausgerechnet kurz nachdem „eine Gruppe führender niederländischer Wissenschaftler und Virologen eine beunruhigende Entdeckung über die neuen, von Bill Gates finanzierten „selbstverstärkenden mRNA“-Impfstoffe (SAM) gemacht hat. Die Forscher haben herausgefunden, dass die SAM-Impfstoffe bei geimpften Menschen „unerwünschte und gefährliche Verbindungen“ mit anderen tödlichen Viren eingehen können.

Es liegt auf der Hand, dass die Entstehung neuer Viren mit völlig unbekannten Eigenschaften hoch riskant sein können. Die Zulassung ist, wie wir das leider mittlerweile bei sehr vielen anderen Impfstoffen entdecken, völlig verantwortungslos, da die Folgen der Impfung nicht vorhergesagt werden können.

Die Ergebnisse der Studie sind daher von großer Bedeutung für die Zulassung von neuen SAM-Impfstoffen und Gentherapien. Die Forscher fordern weitere Untersuchungen der Technologie, bevor SAM-Impfstoffe für eine breitere öffentliche Nutzung freigegeben werden. (Quelle)