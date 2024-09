(David Berger) Der letzte Schrei aus der queeren Erziehungswelt: Gummi-Penisse für Mädchen unter 5 Jahren, die sie sich in die Unterhose stecken können, um wie ein Junge eine „Beule“ in der Hose zu haben und sich so wie ein Junge zu fühlen.

Selbst ernannte Transaktivisten und Politiker, die die Verunsicherung von Kindern und Jugendlichen für ihre transhumanistische Agenda missbrauchen, treten immer öfter in sektenhaft-dogmatischer Manier auf. Im Gleichschritt mit der Frühsexualisierungs-Mafia lassen diese jeden Respekt vor Kindern und Jugendlichen vermissen. Birgit Kelle hat nun auf ein eklatantes Beispiel hingewiesen:

Gummigeschlechtsteil als Geschenk zum 4. Geburtstag

„Das Perverseste, was ich seit langem gesehen habe: Gummi-Penisse für Mädchen unter 5 (!) Jahren, die sie sich in die Unterhose stecken sollen, um wie ein Junge eine „Beule“ in der Hose zu haben und sich wie ein Junge zu fühlen. Ist ja wichtig, dass sie kleine Anna, noch bevor sie lesen und schreiben kann, von ihren nonbinären Eltern Gummigeschlechtsteile gekauft bekommt, um ihre Transition in ein neues Geschlecht möglichst frühzeitig zu fördern. Aber klar, die Kinder wollen das… Trans ist langsam eine Sekte.“

Hier geht es zu dem Post von Birgit Kelle auf X (Twitter).

Sklaven für die neue Weltordnung

An dieser Stelle möchten wir freilich erwähnen, dass der Großteil transsexueller Personen solche Aktionen vehement ablehnen, wie sie auch die schärfsten Gegner der Gender- uund Queerideologie sowie des völlig abartigen „Selbsbestimmungsgesetzes“ der Bundesregierung sind.

Den Kreisen, die hinter solchen kranken Aktionen stehe, geht es als allerletztes darum Transsexuellen zu helfen. Vielmehr sollen Kinder und Jugendliche schon möglichst früh in ihrer Persönlichkeit verunsichert und damit psychisch geschwächt bzw. krank gemacht werden.

Wer sich seiner Person, seiner ganz eigenen Identität (und dazu gehört auch das Geschlecht) nicht mehr sicher ist, der ist verunsichert und daher schwach. Und sehr leicht dominierbar. Also der ideale Untertan für eine sadistische, kleine Machtelite und ihre perversen Zukunftsplanungen.

