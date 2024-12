Gedanken zum dunkelsten 4. Advent meines Lebens…

… von Frank Helbig

Die Diskussion darüber, ob die Motivation des Magdeburger Attentäters Islam oder Atheismus ist, er rechts, links, Musk, AfD oder sonst was ist, zeigt den Schwachsinn in der öffentlichen Diskussion. Sie geht völlig vorbei am eigentlichen Problem. Der Mann ist einfach ein verabscheuungswürdiger Terrorist, dessen Motivation für seine Tat mir völlig am Arsch vorbeigeht. Ich sehe nur seine abscheuliche Tat und in diesem Zusammenhang taucht vor meinem Auge einfach eine Wand auf, vor der er mit einer Augenbinde steht.

Die Behörden sorgten für den eigentlichen Skandal

Die Behörden waren vielfach gewarnt und schritten nicht ein. Das ist der eigentliche Skandal, die praktisch nicht mehr vorhandene Sicherheit im öffentlichen Raum. Es kann inzwischen jeden, jederzeit an jedem Ort im Land treffen. Das ist die Realität, die eigentlich unerträgliche Wahrheit, der man sich endlich einmal bewusst stellen sollte.

Die inzwischen seit mehr als einer Dekade anhaltende, nachhaltige wie vorsätzliche Negierung eines massiven wie brandgefährlichen Problems, eindeutig einem bestimmten Personenkreis zuzuordnen, hat inzwischen zu einer Sicherheitslage in der Deutschland geführt, die ich als nahezu außer Kontrolle bezeichnen würde. Alle Verantwortlichen und Altparteigänger, aber auch die Medien und Staatskünstler tanzen um einen rosa Elefanten herum, der inzwischen so groß ist, dass er wie der Mount Everest erscheint. Trotzdem wird seine Existenz hartnäckig geleugnet.

Kritiker dieser gesellschaftlich, wie wirtschaftlich katastrophalen Politik, werden kurzerhand zu Feinden der Gesellschaft und zu Nazis erklärt. Es ist eine der, wenn nicht die dringlichste Verpflichtung der Organisation Staat, für die Sicherheit aller im Lande Lebender zu sorgen. Diese Verpflichtung wird praktisch nicht mehr erfüllt. Polizeiliche Ressourcen werden verschwendet für die Durchsetzung ideologischen Wahnsinns und für die Pflege der persönlichen Eitelkeiten einer kranken Elite, die keine ist. Nichts an diesen Leuten ist irgendwie elitär, außer ihrem feudal piefigen, geradezu adligen Anspruchsverhalten. Sie wollen uns, das ist ihr unübersehbares Ziel, hin zu ihren Untertanen drangsalieren.

Sie zerstören uns und das, was uns lieb ist, vorsätzlich

Um das klar zu sagen. Es sind die Parteien, die Politiker und die von einer perversen Migrationsindustrie lebenden Institutionen, die unsere Gesellschaft, so wie die Freiheit und die Reste unserer Demokratie vorsätzlich zerstören.

Sie tun alles, egal wie absurd es auch ist, um dieses desaströse Verhalten und das damit verbundene Versagen irgendwie zu rechtfertigen und nutzen dafür zunehmend immer totalitärere Mittel, wie zum Beispiel den durch und durch reaktionären Majestätsbeleidigungs-Paragraphen. Sie wollen alles was geht zensieren. Insbesondere soll die öffentliche Debatte in den Social Medien verhindert, besser noch verboten und kriminalisiert werden. Wacker dabei unterstützt von einer Medienlandschaft, die sich freiwillig, wobei die Betonung auf willig liegt, zu einer Art Reichspropagandaministerium zusammen geschlossen hat, welches täglich eine völlig neue, geradezu orwellsche Wahrheit in die Öffentlichkeit zu bringen versucht. Wahrheit, korrekte Berichterstattung, drauf geschissen. Man hat sich dazu entschieden, sich zum Büttel der Obrigkeit zu machen. Nix vierte Macht…

Lasst euch nicht länger ablenken: Täglich sind Verbrecher am Werk!

Wer weiterhin die Altparteien unterstützt oder wählt, die durchsetzt sind von egomanischen wie narzisstischen Feinden dieses Landes, seiner Einwohner, der Freiheit und der Demokratie, der wird diese Entscheidung sehr schnell bitter bereuen. Bitterer, als die immer noch reichlich vorhandenen, naiv träumenden Optimisten sich das vorstellen können.

Soviel sei gesagt. Weder die AfD oder Trump, noch Musk sind die primären Probleme dieses Landes. Auch wenn man uns genau das zu verkaufen versucht. All das dient lediglich dazu, uns von den Verbrechen, die täglich an uns und dem Land begangen werden, abzulenken.