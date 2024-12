Aktion: Meine Adventsgabe für „Philosophia Perennis“

(David Berger) Die Adventswochen und Weihnachten sind traditionell in Deutschland Zeiten des Schenkens. Eine schöne Tradition, über die sich auch PP freuen würde…

Die Auswahl an Organisationen, denen man finanziell gerade in dieser Zeit seine Unterstützung zeigen kann, ist vielfältig: So kann man z.B. die Kirchen unterstützen (und so indirekt die NGOs, die im Mittelmeer Flüchtlinge „retten“), die Ukraine oder die Fakenews-Jäger, die uns Tag um Tag aufopferungsvoll erklären, warum wir was glauben sollen oder eben auch nicht.

Sie können Ihre Unterstützung aber auch jenen zukommen lassen, die ganz ohne Fremdgelder arbeiten müssen, die keine Millionenzahlungen aus Steuergeldern bekommen oder von Bundesstiftungen mit Millionen gefüttert werden. Und die Sie dennoch Tag für Tag aus purem Idealismus und der Sorge um unsere Heimat über das informieren, was Ihnen die Mainstreammedien ganz bewusst verschweigen.

Und dafür häufig auch noch mit Unterlassungsklagen und Prozessen überschüttet werden, die sie finanziell zum Aufgeben bringen wollen.

Darüber, mit welch zusätzlichen Belastungen ich – wegen meiner Arbeit an diesem Blog – zu kämpfen habe, habe ich Sie bereits schon einmal im September kurz informiert (siehe hier). In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir hier – wie in den Vorjahren – die Tradition der Adventsgabe wieder aufnehmen könnten. Jeder Cent hilft!

Unterstützen Sie bitte die Arbeit von „Philosophia Perennis“! Hier mit einem Klick:

PAYPAL (Stichwort Schenkung Advent)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung Advent

Ganz herzlichen Dank

Ihr David Berger