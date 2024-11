Musk über Scholz: „Olaf ist ein Narr“

(David Berger) Das weltweit bekannte „Wunderkind“ in Trumps Wahlkampfteam und der derzeit wichtigste Kämpfer für Meinungsfreiheit, der X-Eigentümer Elon Musk beobachtet auch die deutsche Politik sehr genau. Gestern kommentierte er das Ende der Ampel mit den deutschen Worten: Olaf ist ein Narr.

Mit seiner Aussage über den immer mehr zum traurigen Antihelden werdenden Scholz legt Musk, der sich in den letzten Monaten schon mehrmals sachkundig und treffend zur deutschen Politik geäußert hat, ein weiteres Kapitel aus der Tragödie „Die ganze Welt lacht über das linksgrüne Deutschland“ vor.

Dass er das auch noch auf deutsch macht, zeigt, dass er auch aus echtem Mitleid mit Leuten wie Baerbock handelt: Auch die sollen verstehen, was er sagt!

Unser Tweet des Tages, der in die Geschichte eingehen wird:

Trump dürfte ähnlich über Scholz denken

Musk hat den Wahlkampf von Trump intensiv unterstützt und Trump plant ihn in seinem Regierungsapparat einzusetzen, wo er die Effizienz des Regierungsapparates überprüfen und überflüssige Stellen zugunsten des Steuerzahlers ausfindig machen soll.

Wenn schon Musk zu solch heftigen Worten greift, kann man davon ausgehen, das Trump über Scholz ähnlich denkt, es ihm aber anders zeigen wird.

„Stell Dir das mal vor!“

Treffende Antwort von Ian Miles Cheong :„Olaf hat den Finanzminister gefeuert, weil der nicht mehr Geld für die Ukraine geben wollte, während Deutschland am kriseln ist. Stell Dir das mal vor.“

In den Worten Trumps ist so die ganze derzeitige Misere Deutschlands kurz und bündig zusammengefasst: Eine Regierung, die schon lange keine Mehrheit hinter sich hat, will so lange als nur möglich mit einer Mischung aus aggressiver Boshaftigkeit und eklatanter Dummheit weiter regieren. Liebe zu Deutschland und Dienst an „dem deutschen Volke“ dürften dabei das letzte sein, das sie motiviert.

***

Als regierungskritischem Portal wird PP die Arbeit derzeit auf besonders hinterhältig-perfidem Wege schwer gemacht. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP