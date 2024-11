Der 6. November wird in die Geschichte eingehen…

… als der Tag, an dem die Vorherrschaft der links-grünen, zwangsfinanzierten Medien und all ihrer Verbündeten unter den sogenannten „Hauptstadtjournalisten“ zusammenbrach. Julian Reichelt kommentiert.

Millionen Menschen können nun sehen, dass so gut wie nichts von dem gestimmt hat, was diese Leute uns einreden wollten. Dass wir eine kluge Fortschrittsregierung haben, die Vorbild in aller Welt ist.

Dass Donald Trump untergehen würde gegen Kamala Harris. Dass wir alle Rassisten und Verschwörungstheoretiker sind, wenn wir es wagen auszusprechen, was wir in unserem Alltag erleben und mit unseren Augen sehen können.

„Experten“ waren keine Experten, sondern Propagandisten

All die „Experten“ waren keine Experten, sondern Propagandisten. Zu viele Journalisten waren Aktivisten, haben nicht die Fakten berichtet, sondern wollten uns umerziehen und einschüchtern.

Es bricht ein neues Zeitalter neuer Medien an, die das tun, was Journalismus tun sollte, was seine einzige Daseinsberechtigung ist: Hinterfragen, kritisieren, skeptisch sein, aussprechen, was die Mächtigen nicht hören wollen. Hier sind meine Gedanken dazu.

