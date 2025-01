Elon Musk bei AfD-Wahlkampfauftakt: Überwindet den Schuldkult!

(David Berger) Bei einer Schalte zum AfD-Wahlkampfauftakt hat Elon Musk die Partei und ihr Programm zur Bundestagswahl gelobt: „This election is the most important in history. You must vote for AfD.“

Musk hob in seiner immer wieder durch frenetischen Applaus unterbrochenen Rede die Forderungen im Parteiprogramm hervor, die die Meinungsfreiheit wiederherstellen wollen und die dem gesunden Menschenverstand (common sense) einleuchtend seien. Gegen den Globalismus sei der Schutz einzigartiger Kulturen in der Welt von besonderer Bedeutung. Deshalb müsse die deutsche Regierung ihre Bevölkerung schützen, ein Volk mit tausendjähriger Geschichte, das sich nicht auf den Schuldkult reduzieren lassen soll:

„Ich denke ehrlich gesagt, es gibt in Bezug auf Deutschland einen zu starken Fokus auf Schuld in der Vergangenheit [Drittes Reich]. Wir müssen das überwinden. Kinder sollten nicht für die Taten ihrer Eltern verantwortlich gemacht werden oder gar für die ihrer Großeltern und Urgroßeltern. Wir sollten optimistisch und begeistert sein bezüglich Deutschlands Zukunft.“

ELON MUSK spricht live zum Wahlkampfauftakt der AfD in Halle: Wir wollen einzigartige Kulturen in der Welt – die deutsche Regierung muss ihre Bevölkerung schützen – die Deutschen sind ein Volk mit tausendjähriger Geschichte – Cäsar berichtet von seiner ersten Begegnung mit… pic.twitter.com/ZOxT836Zgy — Julian Adrat (@JulianAdrat) January 25, 2025

***

Dieser Blog setzt sich für einen fairen Umgang mit der AfD ein. Wenn Sie diese Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP