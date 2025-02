Elon Musk: Es geht um das Überleben Deutschlands – Wählt AfD!

Mit den Worten „This is existential“ retweetet der Schrecken aller totalitären Meinungsdiktatoren, Elon Musk heute morgen einen Tweet, in dem der Autor – ausgehend von einem Video mit jungen AfD-Wählerinnen, die zu dem AfD-Song „Deutschland braucht die AfD“ tanzen, schreibt:

„Alle Deutschen sollten bei der kommenden Wahl die AfD wählen. Es geht um das Überleben Deutschlands. Schließt eure Grenzen und schützt eure Kultur.“

All Germans should vote AFD in the upcoming election. This is for the survival of Germany. Close your borders and protect your culture. https://t.co/SxTbdIf2yK

— Charlie Kirk (@charliekirk11) February 18, 2025