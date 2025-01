Ist Julian Reichelt auf einmal AfD-Fan geworden?

(David Berger) Ungewöhnliche, neue Töne von NIUS-Chef Julian Reichelt, der bisher der AfD offiziell eher kritisch gegenüberstand. Nun gesteht er ein: Schon in den nächsten Tagen können die Stimmen für die AfD in einer wichtigen Sache mitentscheiden.

Julian Reichelt: „Vier Wochen vor der Bundestagswahl muss auch noch der Letzte erkennen: Unser Land ist in die Fänge von Fanatikern geraten. In die Fänge von Leuten, die bereit sind, Menschen und sogar Kinder ihrer historisch gescheiterten Ideologie zu opfern. Doch es gibt Hoffnung: Wenn Sie die AfD wählen, dann ist Ihre Stimme im Parlament plötzlich etwas wert.

AfD-Stimmen werden etwas verändern im Land

Wenn Sie die AfD wählen, dann könnte Ihre Stimme plötzlich mitentscheiden. Ihre Stimmen liegen nicht mehr auf der Sondermüllhalde für toxische, gefährliche Ansichten, Ihre Stimmen könnten schon in den nächsten Tagen wirklich etwas verändern im Land. Das schien vor einer Woche noch vollkommen ausgeschlossen. In dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“ erklärt Julian, was der Fall der sogenannten „Brandmauer“ für die kommenden Wochen bedeutet.“

Peter Kurth warnt vor zu viel Optimismus

Ebenfalls auf NIUS warnte zuvor allerdings ein Artikel des CDU-Politikers Peter Kurth vor allzu viel Optimismus: Der Unionsantrag sei „so formuliert, dass man eine Zustimmung hierzu von AfD und BSW gar nicht erwartet oder anstrebt." Und als Ressume: „Die Menschen werden diese Sitzungswoche kurz vor der Bundestagswahl als eine in Erinnerung behalten, in der weite Teile der Politik sich erneut weigern, eine völlig aus dem Ruder gelaufene Migrationspolitik so zu korrigieren, wie sich das eine übergroße Mehrheit der Bevölkerung dringend wünscht. Merz war es stattdessen wichtiger, die Brandmauer nochmals verbal festzuklopfen. Parteitaktik statt Problemlösung. In 28 Tagen wird gewählt. "