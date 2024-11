„Bild“: Faeser soll zusätzlich Justizministerin werden

(David Berger) Nachdem auch Justizminister Buschmann von der FDP zurücktritt, bekommt Nancy Faeser, bekannt dafür, auch mit unserem Rechtsstaat auf Kriegsfuß zu stehen, zusätzlich zum Innenministerium auch noch das Justizministerium. Dann ist sie Richterin und Henkerin zugleich. Das berichtet die Bild-Zeitung. (Update)

Update 07.11.24, 15 h: Doch kein Doppelamt für Faeser

Offensichtlich aufgeschreckt von den kritischen Stimmen hat Scholz nun doch seine Pläne geändert: Das Justizministerium soll künftig kommissarisch geführt werden: Verkehrsminister Volker Wissing wird nach Informationen der Süddeutschen Zeitung auch das Justizministerium übernehmen.

Ursprünglicher Bericht:

Damit ist Nancy Faeser die einzige Ministerin der SPD, die zusätzlich ein Amt bekommt. Neben dem Innenministerium übernimmt sie nun das Justizministerium von Marco Buschmann. Das klingt harmlos, ist aber eine rechtsstaatliche Katastrophe und zeigt, wie sehr die verbleibende Regierung unseren Rechtsstaat, die Demokratie und ihre Gewaltenteilung verachtet.

Judikative und Exekutive in einer Hand

Unser Tweet des Tages von Alexander Schaumburg:

„Das ist nicht nur eine politische Groteske, das ist ein Zivilisationsbruch: Justiz- und Innenministerium, Judikative und Exekutive IN DER SELBEN HAND. Ist der Kanzler wahnsinnig geworden? Der Bundespräsident muss hier die Notbremse ziehen.

Das ist nicht nur eine politische Groteske, das ist ein Zivilisationsbruch: Justiz- und Innenministerium, Judikative und Exekutive IN DER SELBEN HAND. Ist der Kanzler wahnsinnig geworden? Der Bundespräsident muss hier die Notbremse ziehen.https://t.co/HjXe7iiG7p — Alexander Schaumburg 🇮🇱 🇺🇦 #IranRevolution2024 (@AlexSchaumburg) November 7, 2024

Scholz, Faeser, Habeck, Baerbock & Co müssen schnellst möglichst gestoppt werden!

Alle Parteien, die noch halbwegs etwas von unserem Grundgesetz und unserer Demokratie halten, müssten jetzt zu einem sofortigen Misstrauensvotum gegen Scholz antreten. Die Gefahr scheint groß, dass Scholz und v.a. seine grünen Linksfaschisten alles daran setzen, in den letzten Wochen noch so viel Unheil anzurichten, dass möglichst viel verbrannte Erde zurückbleibt. Und das nicht nur in der Ukraine.

Erst wenn diese Menschen ganz verschwunden sind, kann es ein Aufatmen geben.

